Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битз снимутся в сериале по книгам Ларса Кеплера

Шоу, у которого пока нет названия, выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно расскажет о бывшем солдате Джоне Линне, ставшем детективом. Устав от работы в Филадельфии, он переезжает в небольшой городок на западе Пенсильвании.