Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битз снимутся в сериале по книгам Ларса Кеплера

Актеры Лив Шрайбер («Идеальная пара», «Рэй Донован»), Стивен Грэм («Переходный возраст», «Подпольная империя») и Зази Битз («Атланта», «Дэдпул-2») снимутся в сериале по мотивам книг Ларса Кеплера. Об этом сообщил Deadline.
Шоу, у которого пока нет названия, выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно расскажет о бывшем солдате Джоне Линне, ставшем детективом. Устав от работы в Филадельфии, он переезжает в небольшой городок на западе Пенсильвании.
Однако надежды Джона о тихой жизни развеиваются, когда его семья подвергается нападению дьявольски хитрого серийного убийцы Юрека Уолтера. Детективу придется применить все свои навыки по раскрытию убийств, чтобы защитить близких.
Роль Джона в сериале исполнит Шрайбер. Грэм предстанет в образе Юрека. Битз же сыграет дочь Линна, агента ФБР Сагу Бауэр, которая вместе с отцом вовлекается в поиски безжалостного преступника.
Шоураннерами проекта и его исполнительными продюсерами выступят Роуэн Джоффе, Джон Хлавин и Тим Ван Паттен. Последний станет постановщиком первых двух эпизодов сериала.
Ларс Кеплер — псевдоним писателей Александры Коэльо Андорил и Александра Андорила. Вместе они выпускают романы-триллеры. Их десять книг проданы тиражом 18 миллионов экземпляров по всему миру, они передевены на 40 языков.