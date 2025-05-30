Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет

Профилактические медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить детям в возрасте 6 лет. С 13 лет такие проверки станут ежегодными. Это следует из презентации, представленной министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко на встрече со студентами, пишет ТАСС.
Нововведения включены в приказ Минздрава, регулирующий порядок прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров. Он вступит в силу с 1 сентября.
С этого же месяца детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут осматривать офтальмологи с обязательным проведением офтальмоскопии. Для пациентов в возрасте 1 года и 6 лет станет обязательным осмотр у отоларинголога, где врач будет проверять слух методом отоакустической эмиссии.
У 6-и и 10-и летних детей проверят уровень холестерина в крови. Родителям детей до полутора лет начнут проводить скрининг, чтобы узнать, кто из малышей находится в группе риска по нарушениям психического развития. Попавших в зону риска детей осмотрит детский невролог.
На встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Михаил Мурашко также сообщил, что с 2018 по 2024 год в России значительно увеличилось число случаев ожирения среди детей. По его словам, в возрастной группе до 14 лет уровень заболеваемости вырос на 36,1%, а первичная заболеваемость — на 18,8%. У подростков 15–17 лет прирост заболеваемости составил 9,2%, а первичной заболеваемости — 11,5%.