Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет

С этого же месяца детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут осматривать офтальмологи с обязательным проведением офтальмоскопии. Для пациентов в возрасте 1 года и 6 лет станет обязательным осмотр у отоларинголога, где врач будет проверять слух методом отоакустической эмиссии.