Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior

Мария Грация Кьюри уходит с поста креативного директора женских коллекций французского модного дома Dior. Она занимала эту должность девять лет, пишет издание The Business of Fashion.
Показ модной одежды, прошедший во вторник в Риме, стал последним для Кьюри в качестве дизайнера модного дома.
Ожидается, что бывший креативный директор Loewe Джонатан Андерсон сменит Кьюри в Dior. Его дебют в качестве креативного директора мужской линии Dior запланирован на 27 июня во время проведения Недели моды в Париже.
Кьюри стала креативным директором Dior в 2016 году. В ее дебютную коллекцию вошли футболки с названием эссе Чимаманды Нгози Адичи «We Should All Be Feminists».
Коммерческий подход креативного директора привел к созданию повседневных коллекций бренда для работы, путешествий и спорта, отмечает BoF.
В марте креативными директорами испанского модного дома Loewe стали дизайнеры Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес. На посту директоров Loewe они заменили Джонатана Андерсона, который руководил модным домом 11 лет.