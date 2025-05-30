Сошедший ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарских Альпах

На юге Швейцарии произошло серьезное ЧП — в Альпах откололся ледник, который почти полностью стер с лица земли деревню Блаттен. Об этом сообщает The Guardian.
В результате обвала оказались разрушенными или засыпанными около 90% построек. 300 человек эвакуировали, еще один пропал без вести. Часть ледника перекрыла русло реки Лонза, что повысило риск подтопления близлежащих деревень.
«Мы потеряли нашу деревню», — сказал мэр Блаттена Маттиас Белвальд. Он добавил, что населенный пункт восстановят.
@vincent_firelife
Ранее в Швейцарии из‑за угрозы оползня с альпийских склонов начали эвакуировать не только людей, но и коров. Животных спускали с гор при помощи вертолетов. Всего спасатели перевезли из деревни 190 овец, 26 коров и примерно 20 кроликов.