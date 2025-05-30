Надежда Кадышева обошла по упоминаниям в СМИ Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову

В мае количество публикаций о певице Надежде Кадышевой в СМИ увеличилось в 4 раза по сравнению с мартом. Такую статистику «Дзен Новости» предоставили «Афише Daily».
Рост интереса к артистке зафиксирован как в новостях, так и в контенте от блогеров. По числу упоминаний она обошла большинство популярных российских музыкантов.
О Надежде Кадышевой пишут в 1,5 раза чаще, чем о Егоре Криде, в 2,5 раза больше, чем о Shaman, а рэпера Басту народная артистка России опередила в 4,4 раза. Кадышева также оставила позади Инстасамку, Клаву Коку, Ольгу Бузову и Надежду Бабкину.
Растет и число упоминаний Кадышевой в комментариях во «ВКонтакте». По данным Brand Analytics, оно выросло на 32% по сравнению с мартом и на 50% — по сравнению с февралем.
Недавно Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. По словам промоутера компании «РУ-Концерт» Евгения Морозова, ценник одного концерта артистки поднялся до 20 млн рублей.
Кадышева переживает новый виток популярности после того, как ее творчество завирусилось в соцсетях. В 2024 году ее песня «Веночек» залетела в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля в соцсетях стали появляться видео с концертов певицы, на которые стали приходить ее молодые новоиспеченные поклонники.