Надежда Кадышева обошла по упоминаниям в СМИ Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову

О Надежде Кадышевой пишут в 1,5 раза чаще, чем о Егоре Криде, в 2,5 раза больше, чем о Shaman, а рэпера Басту народная артистка России опередила в 4,4 раза. Кадышева также оставила позади Инстасамку, Клаву Коку, Ольгу Бузову и Надежду Бабкину.