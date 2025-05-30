Киану Ривзу не нравится сценарий фильма «Константин-2»

Продолжение фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом сталкивается с трудностями на этапе разработки. Об этом сообщает The Direct.
Петер Стормаре, сыгравший Люцифера в первом фильме, рассказал, что Киану не устраивает то, каким видит продолжение киностудия.
По его словам, Warner Bros. ожидает от сиквела зрелищных экшн-сцен и масштабных эффектов, в то время как Ривз хочет сохранить атмосферу первой части.
«Первый фильм не стал хитом сразу, он стал культовым со временем. А теперь это один из самых культовых фильмов. Но когда речь заходит о сиквеле, студии хотят, чтобы там летали машины, были трюки, акробатика, экшн-сцены», — сказал он.
Режиссер первой части Фрэнсис Лоренс вернулся в кресло постановщика, а сценарий пишет Акива Голдсман. Пока работа продолжается, и стороны пытаются найти баланс между авторским видением актера и ожиданиями студии.
Если создатели найдут компромисс, сиквел может сохранить оригинальный дух фильма и при этом привлечь новую аудиторию. В противном случае судьба «Константина-2» остается под вопросом — в новой структуре DC под руководством Джеймса Ганна проекты не запускаются без утвержденного качественного сценария.