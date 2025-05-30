Киану Ривзу не нравится сценарий фильма «Константин-2»

«Первый фильм не стал хитом сразу, он стал культовым со временем. А теперь это один из самых культовых фильмов. Но когда речь заходит о сиквеле, студии хотят, чтобы там летали машины, были трюки, акробатика, экшн-сцены», — сказал он.