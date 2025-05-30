«Золушка», «Русалочка» и «Морозко»: названы самые токсичные сказки для детей

«Героини сказок ведут себя пассивно, часто терпят роль жертвы, не пытаются понять свои истинные желания и ничего не стараются изменить. Так, Золушка живет в доме отца на правах служанки, Русалочка отказывается от собственной природы ради эфемерной любви к тому, кого даже не знает, Марфуша безропотно принимает издевательства мачехи и инфантилизм отца. Дюймовочка плывет по течению сначала буквально, потом фигурально, Красавица мечтает изменить Чудовище и соглашается быть его пленницей. Персонажи ожидают чуда, которое все изменит, как на картинках „успешного успеха“ из соцсетей, но это не работает», — комментирует редактор художественной литературы «Литреса» Анна Данилина.