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«Золушка», «Русалочка» и «Морозко»: названы самые токсичные сказки для детей

Сегодня в 13:15
Фото: Киностудия имени М.Горького

К Дню защиты детей «Литрес» выяснил у пользователей, как они относятся к детским сказкам. Результатами сервис поделился с «Афишей Daily».

По мнению 30% опрошенных, детские сказки токсичны, а 92% уверены, что у героев этих произведений часто есть психологические проблемы. Основной причиной токсичности детских сказок респонденты выбрали «формирование ложных представлений о правилах поведения женщины» (77%). Следующими по популярности причинами стали «воспитание комплекса жертвы» (68%) и «навязывание патриархальных ценностей» (62%).

В «рейтинге токсичности» победу одержала «Золушка» (70% голосов). На втором месте — «Русалочка» (51%). Далее идут «Морозко» (45%), «Дюймовочка» (41%) и «Красавица и Чудовище» (40%).

«Героини сказок ведут себя пассивно, часто терпят роль жертвы, не пытаются понять свои истинные желания и ничего не стараются изменить. Так, Золушка живет в доме отца на правах служанки, Русалочка отказывается от собственной природы ради эфемерной любви к тому, кого даже не знает, Марфуша безропотно принимает издевательства мачехи и инфантилизм отца. Дюймовочка плывет по течению сначала буквально, потом фигурально, Красавица мечтает изменить Чудовище и соглашается быть его пленницей. Персонажи ожидают чуда, которое все изменит, как на картинках „успешного успеха“ из соцсетей, но это не работает», — комментирует редактор художественной литературы «Литреса» Анна Данилина.

Тем не менее 53% респондентов отмечают позитивное влияние сказок на формирование их личности, а 35% читают подобные произведения своим детям. Опрос проводили в мае 2025 года, в нем участвовали более 700 пользователей из разных городов России.

При этом, несмотря на токсичность, сказки остаются одной из главных тем российского кино. В октябре 2024 года стало известно, что Фонд кино профинансирует создание 18 анимационных фильмов, 12 фильмов для детской и семейной аудитории и один «уникальный авторский» анимационный фильм. В их числе «Морозко» и «Золушка».

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