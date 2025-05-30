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В России зафиксировали резкий рост детского ожирения

Сегодня в 12:50
Фото: Joachim Schnürle/Unsplash

С 2018 по 2024 год в России значительно увеличилось число случаев ожирения среди детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, в возрастной группе до 14 лет уровень заболеваемости вырос на 36,1%, а первичная заболеваемость — на 18,8%. У подростков 15–17 лет прирост заболеваемости составил 9,2%, а первичной заболеваемости — 11,5%.

Мурашко также отметил, что благодаря программе Всемирной организации здравоохранения COSI, направленной на борьбу с ожирением, с 2016 года было обследовано более 1,3 млн детей по всей стране.

Ранее в журнале Lancet был опубликован доклад, в котором говорилось, что к 2050 году более половины взрослых и треть детей и подростков во всем мире будут страдать от избыточного веса или ожирения.

Эксперты отметили, что это создаст беспрецедентную угрозу ранней смерти, болезней и огромной нагрузки на систему здравоохранения.

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