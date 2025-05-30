О Лисе из Blackpink снимут документальный фильм

Sony Music Vision анонсировала документальный фильм о певице Лисе из группы Blackpink. Это произошло на мероприятии, посвященном проектам музыкальной компании, сообщает Billboard.
Фильм посвятят году из жизни Лисы, когда она ушла из Blackpink, чтобы заняться сольной карьерой. Он будет создан в партнерстве с лейблами Lloud Co./RCA Records и Tremolo Productions.
Режиссером фильма выступит Сью Джин Ким. Ранее она работала над документальным фильмом студии A24 «Последняя из женщин моря» и короткометражным документальным фильмом Netflix «Скоростные куберы», который вошел в шорт-лист премии «Оскар». Ким также была исполнительным продюсером документального сериала «Кумиры K-Pop».
«Следить за Лисой в этот переломный и волнующий год было настоящей честью и кинематографическим подарком. В ее путешествии было так много моментов, которые удивят людей и позволят заглянуть в ее мир», — прокомментировала Ким.
Blackpink — южнокорейская группа, появившаяся в 2016 году. В ее состав изначально входили певицы Розэ, Дженни, Джис и Лиса. Лиса в 2021 году начала сольную карьеру с сингл-альбомом Lalisa. В 2025 году она дебютировала в качестве актрисы в третьем сезоне сериала «Белый лотос» на HBO.