Графический дизайнер из Бразилии создал первую точную 3D-реконструкцию лица Людвига ван Бетховена

Графический дизайнер из Бразилии Сисеро Мораис впервые воссоздал лицо композитора Людвига ван Бетховена спустя 200 лет после его смерти. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале OrtogOnLineMag.
Специалист по 3D-моделированию использовал фотографии черепа Бетховена, сделанные в 1863 году. Помимо этого, автор опирался на данные измерений, собранных в 1888-м.
«Сначала я создал двухмерные контуры — фронтальные и боковые. Затем смоделировал череп в 3D и добавил маркеры толщины мягких тканей, основанные на данных, полученных от ныне живущих европейцев: спроектировал нос и черты лица. Все это позволило получить базовое изображение», — пояснил специалист.
После этого Мораис добавил одежду и волосы, используя в качестве ориентира знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году Йозефом Карлом Штилером. Некоторые мелкие детали дорисовали с помощью искусственного интеллекта.
Дизайнер рассказал, что это первая в истории реконструкция лица композитора, которого большинство людей знает только по портретам. Как отметил антрополог, несмотря на статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховена считали раздражительным и грубым. Получившееся изображение вышло таким же «устрашающим», как и его репутация.
«Это лицо показалось мне несколько пугающим», — сказал Мораис. Автор предположил, что музыкант на самом деле мог быть «остроумным, заботливым, озорным, щедрым и добрым», а «вспыльчивым и нетерпеливым» человеком его сделала потеря слуха.