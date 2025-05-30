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Графический дизайнер из Бразилии создал первую точную 3D-реконструкцию лица Людвига ван Бетховена

Сегодня в 12:18
Фото: @cogitas3d

Графический дизайнер из Бразилии Сисеро Мораис впервые воссоздал лицо композитора Людвига ван Бетховена спустя 200 лет после его смерти. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале OrtogOnLineMag.

Специалист по 3D-моделированию использовал фотографии черепа Бетховена, сделанные в 1863 году. Помимо этого, автор опирался на данные измерений, собранных в 1888-м.

«Сначала я создал двухмерные контуры — фронтальные и боковые. Затем смоделировал череп в 3D и добавил маркеры толщины мягких тканей, основанные на данных, полученных от ныне живущих европейцев: спроектировал нос и черты лица. Все это позволило получить базовое изображение», — пояснил специалист.

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© @cogitas3d
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© @cogitas3d
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© @cogitas3d

После этого Мораис добавил одежду и волосы, используя в качестве ориентира знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году Йозефом Карлом Штилером. Некоторые мелкие детали дорисовали с помощью искусственного интеллекта.

Дизайнер рассказал, что это первая в истории реконструкция лица композитора, которого большинство людей знает только по портретам. Как отметил антрополог, несмотря на статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховена считали раздражительным и грубым. Получившееся изображение вышло таким же «устрашающим», как и его репутация.

«Это лицо показалось мне несколько пугающим», — сказал Мораис. Автор предположил, что музыкант на самом деле мог быть «остроумным, заботливым, озорным, щедрым и добрым», а «вспыльчивым и нетерпеливым» человеком его сделала потеря слуха.

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