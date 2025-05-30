Графический дизайнер из Бразилии создал первую точную 3D-реконструкцию лица Людвига ван Бетховена

Дизайнер рассказал, что это первая в истории реконструкция лица композитора, которого большинство людей знает только по портретам. Как отметил антрополог, несмотря на статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховена считали раздражительным и грубым. Получившееся изображение вышло таким же «устрашающим», как и его репутация.