У создателей «Разделения» есть две идеи для спин-оффов

Режиссер и исполнительный продюсер «Разделения» Бен Стиллер сказал, что у команды сериала есть две идеи для спин-оффов.
«Есть две конкретные идеи — я вам их не скажу, — которые мы обсуждали внутри команды как потенциальные идеи для спин-оффов», ― поделился он в интервью Variety.
На вопрос, на какой стадии разработки эти идеи и обсуждались ли они с Apple, создатель сериала, улыбнувшись, ответил: «Они пока в зачаточной стадии».
По поводу других расширений вселенной шоу Стиллер сказал, что «было бы здорово сделать видеоигру по мотивам «Разделения». С ним согласился исполнитель одной из главных ролей Адам Скотт: «Мне кажется, она отлично для этого подойдет».
«Разделение» рассказывает о сотрудниках Lumon Industries ― корпорации, работники которой проходят «операцию разделения». В результате их память раздваивается на рабочую и внерабочую: одна их личность не знает, что происходит за пределами офиса, а вторая наоборот.
Культурное влияние сериала столь велико, что слова «инни» и «аути», используемые для обозначения разных состояний личности в шоу, могут закрепиться в языке на столетие. Все потому, что эти термины емко и точно описывают идею переключения между разными ролями в обществе, а еще помогают отделить себя от неприятного опыта, отмечают лингвисты.