Екатеринбургский митрополит похвалил «Симпсонов» за продвижение семейных ценностей

«В прекрасном сериале „Смешарики“ герои хоть и дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы. А в жизни так не бывает. В мультфильме „Маша и медведь“, который многие любят, Маша настолько самостоятельная, что мы не знаем, есть ли у нее семья. Как она выглядит, и как выглядит ее отец», ― добавил представитель РПЦ.