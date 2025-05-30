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Екатеринбургский митрополит похвалил «Симпсонов» за продвижение семейных ценностей

Сегодня в 10:52
Фото: Fox

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) привел «Симпсоны» в качестве примера того, как стоит продвигать семейные ценности. По его мнению, в России не создали популярного образа благополучной и многодетной семьи, с чем справился американский мультсериал.

«Американский ситком „Симпсоны“, 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. Вымирающая Россия не создала чего‑то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — цитирует слова митрополита 66.Ru.

«В прекрасном сериале „Смешарики“ герои хоть и дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы. А в жизни так не бывает. В мультфильме „Маша и медведь“, который многие любят, Маша настолько самостоятельная, что мы не знаем, есть ли у нее семья. Как она выглядит, и как выглядит ее отец», ― добавил представитель РПЦ.

Редким исключением он назвал сериал для школьников «Три кота», где рассказывается о кошачьем семействе. По мнению митрополита, поскольку российские дети не видят на экранах идеальных семей, они травмируются и сепарируются от родителей, «отвергают опыт семьи».

В прошлом месяце Fox продлил на четыре сезона мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша». «Симпсоны» продлятся до 40-го сезона и, вероятно, достигнут 900 эпизодов к концу.

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Теги:
РПЦ
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