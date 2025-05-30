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Хантер Шефер может сыграть Зельду в предстоящей экранизации The Legend of Zelda

Сегодня в 11:02
Фото: A24

Звезда «Эйфории» Хантер Шефер рассматривается на главную роль в фильме по видеоигре The Legend of Zelda. Об этом сообщает NME со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

По данным издания, информация об этом появилась в его платной рассылке, однако пока неизвестно, на какой стадии находятся переговоры и было ли сделано официальное предложение.

Поклонники игры давно выдвигали кандидатуру Шефер на роль Зельды. При этом сама актриса ранее признавалась, что ей было бы интересно поучаствовать в проекте: «Это было бы очень круто. Я люблю эту игру — играла в детстве и играю до сих пор».

© Nintendo

Фильм «The Legend of Zelda» должен выйти в прокат 26 марта 2027 года. Продюсерами выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство».

Шефер в настоящее время работает над третьим сезоном «Эйфории», который ожидается в эфире в начале 2026 года. Вместе с ней в шоу снимаются Зендая, Сидни Суини и Джейкоб Элорди.

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