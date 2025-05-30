Хантер Шефер может сыграть Зельду в предстоящей экранизации The Legend of Zelda

Поклонники игры давно выдвигали кандидатуру Шефер на роль Зельды. При этом сама актриса ранее признавалась, что ей было бы интересно поучаствовать в проекте: «Это было бы очень круто. Я люблю эту игру — играла в детстве и играю до сих пор».