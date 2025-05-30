Mash: Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей и готовится к съемкам в фильме

Актер Михаил Ефремов готовится сыграть главную роль в фильме после освобождения из колонии, утверждает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, он уже подписал контракт на сумму 13 млн рублей. Съемки проекта начнутся в конце августа в Москве и закончатся в Беларуси. Название и сюжет фильма, в котором снимется актер, неизвестны.
«А пока Михаилу нужно восстановиться, встать на ноги и подтянуть здоровье. Со слов близких, селебрити планировал этим заняться после своего освобождения», — добавляет телеграм-канал.
Ефремов вышел на свободу по УДО 9 апреля. Согласно решению суда, артист обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять место жительства.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». В результате скончался водитель этого автомобиля Сергей Захаров.
Спустя три месяца Ефремова признали виновным. Согласно судебным материалам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами».
Изначальный срок наказания для актера, составлявший 8 лет колонии, был сокращен до 7,5 года после апелляции. В декабре 2020 года Ефремов заявлял, что не собирается возвращаться в кино после тюрьмы.