Сериал «Папины дочки. Новые» получит полнометражный фильм

«Приятно, что для съемок продолжения этого известного и любимого многими телесериала был выбран именно Кисловодск. Старт съемочного процесса запланирован на горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на наш город. Сейчас наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент», — заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.