Сериал «Папины дочки. Новые» получит полнометражный фильм

«Папины дочки» получат полнометражный фильм. Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».
По данным телеграм-канала, релиз ленты состоится после четвертого сезона. Режиссером станет Анатолий Колиев, который уже работал над сериалом.
Съемки фильма пройдут в Кисловодске. По сюжету семья Васильевых — Васнецовых приедет в город-курорт на мероприятие. К своим ролям вернутся Филипп Бледный, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Лиза Арзамасова и другие.
«Приятно, что для съемок продолжения этого известного и любимого многими телесериала был выбран именно Кисловодск. Старт съемочного процесса запланирован на горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на наш город. Сейчас наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент», — заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.