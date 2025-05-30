Влияние игрушек Labubu на психику детей проверит Российская академия образования

Российская академия образования (РАО) должна проверить влияние игрушек Labubu на детскую психику. Об этом заявил ТАСС заместитель президента академии, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«У нас в РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребенка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», ― сказал он.
Онищенко считает, что интерес современных детей к необычным, а порой страшным игрушкам стал тенденцией.
Накануне запретить Labubu в России призвала зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По ее мнению, игрушки, «которые выглядят как монстры», могут причинить вред детской психике. Она попросила обратить внимание на эту тему Роспотребнадзор и Рособрнадзор.
Labubu — это брелок в форме магического существа. Персонаж придумал гонконгский художник Касин Люн, когда в 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его для коллаборации.
Игрушка стала новым трендом этой весной. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж Labubu превысил 2,5 млн руб. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп и чем можно обвесить сумку, кроме Labubu.