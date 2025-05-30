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«Афиша» и OneTwoTrip запускают совместный спецпроект о поездках за впечатлениями

Сегодня в 09:11
Фото: Zulfugar Karimov/Unsplash

В тревел-календаре OneTwoTrip «Раз, два, едем!» стартовал спецпроект с «Афишей», который поможет путешественникам планировать поездки по России, ориентируясь на интересные культурные события в разных регионах.

Календарь «Раз, два, едем!» уже зарекомендовал себя как удобный инструмент для планирования уикендов. С появлением рекомендаций от «Афиши» возможности платформы стали еще шире.

Теперь пользователи могут не только найти события — от концертов и фестивалей до театральных премьер, — но и тут же купить билеты и запланировать путешествие. Принцип простой: выбираете город, находите событие, которое вдохновляет, — и бронируете поездку в пару кликов.

В подборке на лето: фестивали в Казани и Нижнем Новгороде, театральные премьеры на Урале, концерты в Сочи и Краснодаре и многое другое. Кроме того, в рамках проекта стартуют ежемесячные розыгрыши.

Первый конкурс стартовал 27 мая. Чтобы участвовать, нужно подписаться на телеграм-каналы OneTwoTrip и «Афиши Daily», добавить в календарь любое мероприятие с пометкой «Выбор Афиши» и отправить скриншот в комментарии под конкурсным постом. Призы — билеты на фестиваль Пикник Афиши x Сбер и сертификат на поездку на 10 тыс. рублей.

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