«Рокетбанк» объявил о перезапуске

Антон Захаров отметил, что команда обновила бизнес-модель, но сохранила принципы, за которые «Рокет» ценили пользователи. «Мы не просто обновили „Рокетбанк“ — мы заново его изобрели, сохранив лучшее и любимое. Это совершенно новый вижн в финтехе, за которым стоит нечто большее, чем сухие транзакции. Мы хотим вернуть эмоции в банкинг, который слишком долго был скучным и формальным» — добавил Роберт Сабирянов.