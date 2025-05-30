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«Рокетбанк» объявил о перезапуске

Сегодня в 08:34
Фото: пресс-материалы

«Рокетбанк» возвращается на рынок с новой бизнес-моделью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Новый проект будет работать на лицензии «Совкомбанка», но развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой и собственной продуктовой линейкой. Запуском руководят Антон Захаров и Роберт Сабирянов — сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка».

Команда обновленного «Рокетбанка» сосредоточится на работе с физическими лицами. Пользователям будут доступны дебетовые и кредитные карты, вклады, накопительные счета и кредиты наличными.

В июне банк начнет собирать аудиторию бывших клиентов для тестирования первой версии приложения. Основной запуск в Москве и Петербурге намечен на июль.

В пресс-службе «Рокетбанка» сказали, что сохранят упор на «человечное» взаимодействие между банком и клиентами. В службе поддержки задействуют только живых людей (никаких роботов и скриптов), подход к аналитике расходов сделают простым, пользователей будут вовлекать за счет геймификации и новой системы лояльности. В сервисе запустят лайфстайл-проекты, связанные с ресторанами и шоппингом.

Антон Захаров отметил, что команда обновила бизнес-модель, но сохранила принципы, за которые «Рокет» ценили пользователи. «Мы не просто обновили „Рокетбанк“ — мы заново его изобрели, сохранив лучшее и любимое. Это совершенно новый вижн в финтехе, за которым стоит нечто большее, чем сухие транзакции. Мы хотим вернуть эмоции в банкинг, который слишком долго был скучным и формальным» — добавил Роберт Сабирянов.

«Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексей Колесников и Михаил Провизион. В 2016-м банк выкупил «Открытие», который на следующий год попал под санацию Центробанка. До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» и сервиса для предпринимателей «Точка» группе компаний Qiwi.

Проект стал убыточным, и в марте 2020 года Qiwi объявила о прекращении работы «Рокетбанка», потому что не нашла нового покупателя. В январе 2021-го проект окончательно закрылся.

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