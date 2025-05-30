Аудитория Atomic Heart достигла 10 млн человек по всему миру

Разработчики Atomic Heart сообщили, что игра преодолела отметку в 10 млн игроков по всему миру.
«То, что начиналось как мечта, стало реальностью, которую мы и представить себе не могли. Это достижение — результат неустанной работы нашей команды, смелого видения и стремления к высокому качеству.
Но самое главное — это заслуга нашего невероятного сообщества. Ваша страсть, креативность и поддержка по-настоящему вдохнули жизнь в Atomic Heart. С первого замысла до сегодняшнего дня вы были с нами в этом путешествии. И это только начало», — говорится в сообщении Mundfish.
Atomic Heart — это первая игра от Mundfish. Действие шутера разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР в 1950-х годах совершил значительный скачок в технологическом развитии. «Афиша Daily» публиковала обзор игры.