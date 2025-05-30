Аудитория Atomic Heart достигла 10 млн человек по всему миру

Но самое главное — это заслуга нашего невероятного сообщества. Ваша страсть, креативность и поддержка по-настоящему вдохнули жизнь в Atomic Heart. С первого замысла до сегодняшнего дня вы были с нами в этом путешествии. И это только начало», — говорится в сообщении Mundfish.