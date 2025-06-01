Концерт в аэропорту, подарки в самолете: «Аэрофлот» устроил праздник для детей

«Аэрофлот» в честь Дня защиты детей организовал праздник День маленького пассажира. Подробностями и фотографиями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе авиакомпании.
Праздничные мероприятия прошли 1 июня в Терминале В аэропорта Шереметьево. Для юных пассажиров выступили работники «Аэрофлота» и профессиональные артисты ― Ансамбль песни и пляски имени Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Никулина и участники музыкальной платформы «Звучи».
На празднике работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы — персонажи мультсериала «Цветняшки». «Аэрофлот» угостил юных участников мороженным и провел среди них розыгрыш подарков. Все желающие могли сделать фото на память в брендированной фотозоне.
Маленьким пассажирам, вылетающим 1 июня из Москвы, «Аэрофлот» подарил сладости, стикерпаки, головоломки и книжку-раскраску. А на борту, помимо традиционных детских наборов, раздавали сувенирные самолетики «Аэрофлота» ― в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей от 3 до 11 лет включительно.
К празднику «Аэрофлот» запустил новую опцию. Теперь перевести мили со счета «Аэрофлот Бонус Юниор» на аккаунт родителя или опекуна можно без комиссии. Для этого нужно добавить родителя или опекуна в список попутчиков в разделе «Мои попутчики» личного кабинета программы. Затем следует загрузить документы, подтверждающие родство, ― бесплатный перевод станет доступен после их проверки.
За 2024 год на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU перевезли более 2 млн детей до 12 лет. С сентября прошлого года на такие рейсы продано почти 360 тыс. детских билетов со скидкой 50%.
В апреле «Аэрофлот» запустил гастрономические рейсы. В них блюда для клиентов готовят знаменитые шеф-повара.