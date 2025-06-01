Концерт в аэропорту, подарки в самолете: «Аэрофлот» устроил праздник для детей

Маленьким пассажирам, вылетающим 1 июня из Москвы, «Аэрофлот» подарил сладости, стикерпаки, головоломки и книжку-раскраску. А на борту, помимо традиционных детских наборов, раздавали сувенирные самолетики «Аэрофлота» ― в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей от 3 до 11 лет включительно.