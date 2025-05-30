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Бэнкси представил новую работу — маяк на блеклой стене

Сегодня в 07:30
Фото: @banksy

Анонимный уличный художник Бэнкси представил новое граффити, но где оно было создано, пока остается загадкой.

Новой работой стало граффити маяка на блеклой стене с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.

В композиции также обыгран уличный столб: от него нарисована тень, которая превращает его силуэт в маяк, — оригинальный визуальный обман, придающий смысл повседневному городскому элементу.

Как и всегда, Бэнкси не раскрыл точное место размещения своей новой работы. Вторая фотография, опубликованная в соцсетях, показывает двух прохожих с собаками, но это тоже не дало очевидных подсказок.

© Фото: @banksy

Пользователи соцсетей уже стали угадывать, где может быть расположена работа. Наиболее популярная версия — французский город Марсель.

Предыдущая работа Бэнкси была опубликована в декабре — она изображала Мадонну с младенцем, а элемент стены создавал эффект, будто у женщины — рана от выстрела в грудь.

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