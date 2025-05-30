Новой работой стало граффити маяка на блеклой стене с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.