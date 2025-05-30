«Все трое ― замечательные»: Джоан Роулинг высказалась о кастинге в новый сериал о Гарри Поттере

Independent уточняет их предыдущий актерский опыт. МакЛоклин родом из Шотландии, обучался в Performance Academy Scotland и играл в спектакле «Макбет» Уильяма Шекспира. На экране он появится в предстоящей комедии «Grow» от телеканала Sky, а также в экранизации Би-би-си романа Мэрилин Кей «Одаренные».