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«Все трое ― замечательные»: Джоан Роулинг высказалась о кастинге в новый сериал о Гарри Поттере

Сегодня в 07:06
Фото: HBO Max

Джоан Роулинг осталась в восторге от выбора актеров на главные роли в сериале HBO о Гарри Поттере. «Все трое — замечательные. Я не могла бы быть счастливее», ― написала она в соцсети X.

HBO раскрыл каст 27 мая: 11-летний Доминик МакЛоклин сыграет Гарри, 11-летняя Арабелла Стэнтон исполнит роль Гермионы, а 12-летний Аластер Стаут сыграет Рона.

Independent уточняет их предыдущий актерский опыт. МакЛоклин родом из Шотландии, обучался в Performance Academy Scotland и играл в спектакле «Макбет» Уильяма Шекспира. На экране он появится в предстоящей комедии «Grow» от телеканала Sky, а также в экранизации Би-би-си романа Мэрилин Кей «Одаренные».

Стэнтон, которая сыграет Гермиону, выступала в мюзикле «Матильда» на Вест-Энде, а также играла роль голоса мальчика за сценой в возрожденном мюзикле «Звездный экспресс» Эндрю Ллойда-Уэббера.

Стаут, который привлек внимание сходством с Рупертом Гринтом, ранее снимался в рекламе картофеля от компании Albert Bartlett.

Премьера первого сезона сериала о Гарри Поттере должна состояться на HBO Max уже в 2026 году. Автор книг о юном волшебнике Джоан К.Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта. В HBO утверждают, что шоу станет «точной экранизацией» ее произведений, избавившись от временных ограничений киноформата.

В апреле Warner Bros. официально утвердил первых актеров на роли в сериале по «Гарри Поттеру». Джон Литгоу («Корона») сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир («Белая королева») — Минерву МакГонагалл, Паапа Эссьеду («Банды Лондона») — Северуса Снейпа, и Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Рубеуса Хагрида. К касту также присоединились Люк Таллон («Леопольдштадт» Тома Стоппарда) в роли Квиринуса Квиррелла и Пол Уайтхаус («Гарри и Пол») в роли Аргуса Филча.

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