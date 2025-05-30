«Все трое ― замечательные»: Джоан Роулинг высказалась о кастинге в новый сериал о Гарри Поттере

Джоан Роулинг осталась в восторге от выбора актеров на главные роли в сериале HBO о Гарри Поттере. «Все трое — замечательные. Я не могла бы быть счастливее», ― написала она в соцсети X.
HBO раскрыл каст 27 мая: 11-летний Доминик МакЛоклин сыграет Гарри, 11-летняя Арабелла Стэнтон исполнит роль Гермионы, а 12-летний Аластер Стаут сыграет Рона.
Independent уточняет их предыдущий актерский опыт. МакЛоклин родом из Шотландии, обучался в Performance Academy Scotland и играл в спектакле «Макбет» Уильяма Шекспира. На экране он появится в предстоящей комедии «Grow» от телеканала Sky, а также в экранизации Би-би-си романа Мэрилин Кей «Одаренные».
Стэнтон, которая сыграет Гермиону, выступала в мюзикле «Матильда» на Вест-Энде, а также играла роль голоса мальчика за сценой в возрожденном мюзикле «Звездный экспресс» Эндрю Ллойда-Уэббера.
Стаут, который привлек внимание сходством с Рупертом Гринтом, ранее снимался в рекламе картофеля от компании Albert Bartlett.
Премьера первого сезона сериала о Гарри Поттере должна состояться на HBO Max уже в 2026 году. Автор книг о юном волшебнике Джоан К.Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта. В HBO утверждают, что шоу станет «точной экранизацией» ее произведений, избавившись от временных ограничений киноформата.
В апреле Warner Bros. официально утвердил первых актеров на роли в сериале по «Гарри Поттеру». Джон Литгоу («Корона») сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир («Белая королева») — Минерву МакГонагалл, Паапа Эссьеду («Банды Лондона») — Северуса Снейпа, и Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Рубеуса Хагрида. К касту также присоединились Люк Таллон («Леопольдштадт» Тома Стоппарда) в роли Квиринуса Квиррелла и Пол Уайтхаус («Гарри и Пол») в роли Аргуса Филча.