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Кит Коннор может сыграть в фильме по Elden Ring

Сегодня в 06:05
Фото: See-Saw Films

Кит Коннор может сыграть главную роль в фильме по мотивам Elden Ring от A24. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, режиссер и сценарист проекта Алекс Гарленд ведет переговоры со звездой сериала «Трепет сердца». Ожидается, что это будет уже вторая их совместная работа после фильма «Под огнем».

Хотя официальное предложение пока не сделано, источники Deadline сообщают, что и Гарленд, и Коннор заинтересованы в совместной работе, несмотря на необходимость согласования графиков.

Оригинальная игра Elden Ring, созданная под руководством Хидэтаки Миядзаки и основанная на истории Джорджа Р.Р.Мартина, предлагает игрокам исследовать огромный фэнтезийный мир, полный подземелий и опасностей. С момента релиза было продано более 30 млн копий игры по всему миру.

Грядущий фильм будет одним из самых дорогих и масштабных проектов A24. Лента станет очередным проектом Гарленда в сотрудничестве с кинокомпанией. Ранее режиссер выпустил под их брендом «Из машины», «Падение империи» и свежую военную драму «Под огнем», которая за месяц собрала в прокате более 32 млн долларов.

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