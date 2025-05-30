Кит Коннор может сыграть в фильме по Elden Ring

Грядущий фильм будет одним из самых дорогих и масштабных проектов A24. Лента станет очередным проектом Гарленда в сотрудничестве с кинокомпанией. Ранее режиссер выпустил под их брендом «Из машины», «Падение империи» и свежую военную драму «Под огнем», которая за месяц собрала в прокате более 32 млн долларов.