Кэти Бейтс пожалела, что не рассказала о перенесенном раке яичников 20 лет назад

Американская актриса Кэти Бэйтс, известная по фильму «Мизери», пожалела, что 20 лет назад скрыла от общественности свою борьбу с раком яичников. Об этом она призналась на круглом столе The Hollywood Reporter.
Кинозвезда поделилась, что не рассказывать о болезни в 2003 году ей посоветовал ее актерский агент. «Он сказал: „Нет, не говори никому. Ты не хочешь стать лицом борьбы с раком яичников“», — вспомнила Бейтс.
Актриса послушалась совета, поскольку в то время артисты редко делились проблемами со здоровьем и опытом лечения. В последние 10 лет, как отметила Бейтс, актеры стали рассказывать людям о таких вещах гораздо активнее.
«Не знаю, был ли это ужасный совет, но я думаю, если бы я обо всем рассказала тогда, может быть, это помогло бы каким‑то людям. Ведь когда у меня был рак груди в 2012 году, это помогло людям», — сказала она.
Бейтс подчеркнула, что сожалеет, что не раскрыла информацию о своей борьбе с болезнью раньше.
Ранее Бейтс рассказала, почему никогда не чувствовала своей в Голливуде. Она призналась, что ее карьера развивалась трудно из‑за того, что ее не считали привлекательной.
Это привело к тому, что сегодня актрисе сложно сопереживать коллегам, которые лишились работы из‑за старения. «Это сладкая месть. О мисс Королева Красоты, у вас была карьера до 40 лет, а теперь вы не можете работать? Как жаль!» — заявила Бейтс.