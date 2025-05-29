В Китае нашли череп возрастом 300 тысяч лет, который не относится ни к одному виду древних людей

В Китае нашли человеческий череп возрастом 300 тысяч лет, который не соответствует описанию ни одного из известных науке видов древних людей. Об этом написали в American Journal of Biological Anthropology.
Останки, известные как Маба 1, обнаружили впервые еще в 1958 году. Тогда ученые посчитали, что они принадлежат неандертальцу. Но позднее у антропологов появились сомнения, и недавнее исследование показало их резонность.
Ученые из Пекина и Парижа изучили череп при помощи компьютерной томографии. Они внимательно осмотрели придаточные пазухи носа, строение мозговой коробки и диплоические сосуды — каналы в губчатом слое костей.
Исследователи увидели, что череп имеет признаки, характерные для различных видов древних людей. Общая морфология Маба 1 напоминает человека прямоходящего, но лобная доля черепа слишком коротка для этого вида.
«Маба 1 считался „китайским неандертальцем“ из‑за сходства, проявляющегося в лицевой области. Однако данное исследование не выявило характеристик, однозначно принадлежащих H. neanderthalensis, во внутренних структурах Маба 1», — отметили авторы работы.
Специалисты развеяли также гипотезу, что череп принадлежал денисовскому человеку: полость мозга оказалась значительно меньше, чем должна быть у денисовца. Ученые пришли к выводу, что отнести Маба 1 в одной из известных групп гоминид просто невозможно.
Этот случай — отнюдь не единичный в науке. Антропологи называют период среднего плейстоцена (он был 780-126 тысяч лет назад) «путаницей в середине», поскольку в это время на планете жили представители переходных форм. Их останки находили в Марокко, Танзании, Замбии. Некоторые из них напоминали гейдельбергского человека, некоторые — Homo sapiens.
Хотя обладатель черепа Маба 1 жил далеко от Африки, его морфологические особенности роднят его с предыдущими находками. Ученые предполагают, что это может свидетельствовать на сложные миграционные процессы и генетическое смешение популяций древних людей.