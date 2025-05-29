В Китае нашли череп возрастом 300 тысяч лет, который не относится ни к одному виду древних людей

Этот случай — отнюдь не единичный в науке. Антропологи называют период среднего плейстоцена (он был 780-126 тысяч лет назад) «путаницей в середине», поскольку в это время на планете жили представители переходных форм. Их останки находили в Марокко, Танзании, Замбии. Некоторые из них напоминали гейдельбергского человека, некоторые — Homo sapiens.