Звезды фильма «Это все она» Рэйчел Ли Кук и Фрэдди Принц-младший вновь поработают вместе

Актеры Рэйчел Ли Кук и Фрэдди Принц-младший, сыгравшие главные роли в фильме «Это все она», вновь поработают вместе. Они снимутся в ромкоме «Рождественская интрижка» («The Christmas Affair»), написал Deadline.
Картину спродюсирует Дженнифер Джигбот, работавшая над «Это все она» более чем 20 лет назад. Проект расскажет историю о спортивных комментаторах Натали и Гейбе, которые начинают влюбляться в друг друга после того, как их браки пошли насмарку.
Герои обнаруживают за пару недель до Рождества, что их супруги изменяют им. Пока коллег одолевает праздничный хаос и назойливое внимание прессы, им предстоит разобраться, влюблены ли они в самом деле или это лишь незначительная интрижка.
Фильм разработает студия Fox Entertainment Studios при участии Choice Films Inc. Сопродюсером проекта выступит Эндрю Панай.
Исполнительными продюсерами буудт Ли Кук, Принц-мл., Мэтти Фэллбаум, Дэвид Мэсси, Ларри Гримальди, Ханна Пиллемер и Фернандо Шью. Сценарий написали Элизабет Зэкетт и Хилари Галаной.