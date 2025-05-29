В Японии ограничили выбор имен для детей. Теперь они не могут быть сложными в прочтении

Власти Японии запретили гражданам давать детям имена с необычным прочтением. Отныне любые имена, записанные иероглифами кандзи, должны читаться в соответствии со стандартными правилами, написал The Guardian.
Это означает, что японцы смогут свободно использовать только официально признанные варианты имен. Если же родители захотят дать ребенку редкое имя, им необходимо будет дополнительно уведомить власти о его фонетическом прочтении.
Этот шаг должен положить конец путанице, с которой сталкиваются обладатели так называемых имен киракира в школах, больницах и госучреждениях. Киракира — термин, который в Японии используют для имен, записанных иероглифами кандзи, но имеющими нестандартный вариант прочтения.
Киракира стали популярны еще в 90-х годах. К примеру, японская конькобежка и велогонщица Сейко Хасимото назвала сыновей Гиришия (Греция) и Торино (Турин) в честь мест, где проходили Олимпийские игры в годы их рождения. Спортсменка сама выбрала иероглифы для записи имен, но прочитать их правильно без ее подсказки не смог бы ни один японец.
Дело в том, что иероглифы отличаются от алфавитных букв. Эти символы имеют традиционный вариант прочтения, но могут трактоваться и иначе. Это усложняет чтение, тем более что существует более 3000 символов кандзи.
Впрочем, некоторым японцам хотелось проявить креативность. Они утверждали что необычное прочтение иероглифов в именах — возможность для индивидуальности. И потому детей в Японии называли Пикачу в честь героя аниме, Найки в честь бренда Nike, Пу в честь Винни-Пуха и Китти в честь кошки Hello Kitty.
Власти посчитали, что произвольное прочтение кандзи в именах затрудняет цифровизацию административных процедур — и ввели запрет на него. Чиновники надеются, что новые правила также замедлят распространение необычных имен.
По словам японских СМИ, назвать ребенка редким именем будет по-прежнему возможно. Отклонять запросы родителей будут только в вопиющих случаях. Но им в любом случае придется объяснить властям в письменном виде выбор имени.