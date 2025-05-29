В Японии ограничили выбор имен для детей. Теперь они не могут быть сложными в прочтении

Киракира стали популярны еще в 90-х годах. К примеру, японская конькобежка и велогонщица Сейко Хасимото назвала сыновей Гиришия (Греция) и Торино (Турин) в честь мест, где проходили Олимпийские игры в годы их рождения. Спортсменка сама выбрала иероглифы для записи имен, но прочитать их правильно без ее подсказки не смог бы ни один японец.