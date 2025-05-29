Джулия Гарнер и Энтони Бойл сыграют миллионеров-криптомошенников в сериале «Альтруисты»

Звезда сериала «Изобретая Анну» Джулия Гарнер и британский актер Энтони Бойл, известный по фильмам «Толкин» и «Тетрис», снимутся в сериале «Альтруисты». Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет о предпринимателе Сэме Бэнкмане-Фриде, сооснователе криптовалютной биржи FTX, и его подруге Кэролайн Эллисон. Пара стала известной после того, как попыталась украсть 8 миллиардов долларов.
Сериал расскажет о крахе бизнеса Бэнкмана-Фрида, отношениях миллионера с Кэролайн и его столкновении с обвинениями в мошенничестве, которые привели в итоге к суду и 25-летнему сроку лишения свободы.
Шоураннерами проекта и его исполнительными продюсерами станут Грэм Мур («Игра в имитацию», «Костюм») и Жаклин Хойт («Подземная железная дорога», «Диетлэнд»). Первый эпизод сериала срежиссирует Джеймс Понсольдт («Дейзи Джонс и The Six»).
Он также будет исполнительным продюсером ленты наряду с Винни Малхотрой и Джесси Диковицки из Higher Ground Productions, Скупом Вассерштейном из New York Magazine/Vox Media Studios, Тоней Дэвис, Лорен Морелли и Гарнер.
Будущий проект описывается как история о диком романе Бонни и Клайда из поколения Z. Альтруисты выйдет на экраны на стриминговом сервисе Netflix. Когда состоится премьера, пока неясно.