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Джулия Гарнер и Энтони Бойл сыграют миллионеров-криптомошенников в сериале «Альтруисты»

Вчера в 20:04
Фото: juliagarnerofficial

Звезда сериала «Изобретая Анну» Джулия Гарнер и британский актер Энтони Бойл, известный по фильмам «Толкин» и «Тетрис», снимутся в сериале «Альтруисты». Об этом сообщил Deadline.

Шоу расскажет о предпринимателе Сэме Бэнкмане-Фриде, сооснователе криптовалютной биржи FTX, и его подруге Кэролайн Эллисон. Пара стала известной после того, как попыталась украсть 8 миллиардов долларов.

Сериал расскажет о крахе бизнеса Бэнкмана-Фрида, отношениях миллионера с Кэролайн и его столкновении с обвинениями в мошенничестве, которые привели в итоге к суду и 25-летнему сроку лишения свободы.

Шоураннерами проекта и его исполнительными продюсерами станут Грэм Мур («Игра в имитацию», «Костюм») и Жаклин Хойт («Подземная железная дорога», «Диетлэнд»). Первый эпизод сериала срежиссирует Джеймс Понсольдт («Дейзи Джонс и The Six»).

Он также будет исполнительным продюсером ленты наряду с Винни Малхотрой и Джесси Диковицки из Higher Ground Productions, Скупом Вассерштейном из New York Magazine/Vox Media Studios, Тоней Дэвис, Лорен Морелли и Гарнер.

Будущий проект описывается как история о диком романе Бонни и Клайда из поколения Z. Альтруисты выйдет на экраны на стриминговом сервисе Netflix. Когда состоится премьера, пока неясно.

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