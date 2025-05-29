Дочь Кена Ватанабэ снимется в финско-японском детективном триллере «Кровь и пот»

Японская модель и актриса Аннэ Ватанабэ, дочь звезды фильмов «Последний самурай» и «Письма с Иводзимы» Кена Ватанабэ, снимется в финско-японском сериале «Кровь и пот». Об этом сообщил Deadline.
Проект расскажет о двух детективах, которые расследуют серию убийств, происходящих на обширной территории от Финляндии до Японии. Ватанабэ исполнит в шоу центральную роль, вторая достанется финскому актеру Ясперу Пяяккенену, известному по ленте «Черный клановец» и сериалу «Викинги».
Будущий сериал описывается как драматический нуар из восьми эпизодов. Его разрабатывают японская компания AX-ON и финская ICS Nordic по заказу спутникового вещателя Wowow и Nelonen. В проекте также участвует канадская Boat Rocker.
«Хотя Япония и Финляндия находятся далеко друг от друга, этот проект выявил неожиданную культурную гармонию между ними. С мощной оригинальной историей и выдающимся актерским составом из обеих стран, это уникальное и прекрасное сотрудничество», — отметила исполнительный продюсер Wowow Томоми Такашима.
Съемки шоу пройдут как в Японии, так и в Финляндии. Созданием сериала занимается режиссер, сценарист и продюсер Дэниел Тойвонен. Он заявил, что зрителям стоит «быть готовыми к чему-то, чего вы никогда даже не могли себе представить, поскольку мы смешиваем жанр скандинавского нуара с японской эстетикой и персонажами».
Сценаристами сериала выступают, помимо Тойвонена, Рику Суокас, Мари Ивасаки и Хейкки Сюрья. Исполнительными продюсерами стали Иван Шнеберг, Дэвид Фортье, Ник Нантелл, Джон Резерфорд, Илкка Рахконен и Илкка Хиннинен.