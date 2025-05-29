Дочь Кена Ватанабэ снимется в финско-японском детективном триллере «Кровь и пот»

Съемки шоу пройдут как в Японии, так и в Финляндии. Созданием сериала занимается режиссер, сценарист и продюсер Дэниел Тойвонен. Он заявил, что зрителям стоит «быть готовыми к чему-то, чего вы никогда даже не могли себе представить, поскольку мы смешиваем жанр скандинавского нуара с японской эстетикой и персонажами».