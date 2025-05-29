Каждый пятый россиянин применяет телесные наказания при воспитании детей

Исследователи отмечают смягчение методов: современные родители реже используют ремень (8%), предпочитая шлепки (14%). В целом жесткие методы стали менее распространенными по сравнению с прошлыми поколениями. 26% опрошенных сообщили, что в детстве их били ремнем, 24% вспомнили другие физические наказания. «Ответы подтверждают, что силовые методы оставались популярными долгое время», — констатируют авторы.