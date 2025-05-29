Каждый пятый россиянин применяет телесные наказания при воспитании детей

Каждый пятый житель России использует физическое наказание при воспитании детей. Это следует из результатов нового опроса Всероссийского центра общественного мнения. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.
По данным социологической службы, 22% россиян шлепают детей, дают им подзатыльники и щелчки либо бьют ремнем. Чаще всего эти методы применяют представители реформенного поколения, родившиеся в 1968–1981 годах.
Еще 18% опрошенных ставят детей в угол. При этом 26% респондентов одобряют телесные наказания (против 19% в 2022 году).
Исследователи отмечают смягчение методов: современные родители реже используют ремень (8%), предпочитая шлепки (14%). В целом жесткие методы стали менее распространенными по сравнению с прошлыми поколениями. 26% опрошенных сообщили, что в детстве их били ремнем, 24% вспомнили другие физические наказания. «Ответы подтверждают, что силовые методы оставались популярными долгое время», — констатируют авторы.
Современные родители чаще воспитывают «словом» (75%). Второй по популярности метод — запрет гаджетов и телевизора (37%, рост на 6% с 2022 года).
Эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак отметила сохраняющийся «гендерный разрыв»: «Мальчиков воспитывают жестче, представления о том, что „мужик должен быть сильным“, а „девочку надо любить больше“, никуда не делись».
Также она обратила внимание, что гаджеты стали новым инструментом контроля и «ремнем» ХХI века, а практики воспитания становятся более эмпатийными вследствие малодетности и массового просвещения в области возрастной психологии.