Малый театр открыл мемориальный кабинет актера Юрия Соломина

Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер, худрук Малого театра с 1988 года. Он служил в театре как артист с 1957 года и до конца своей жизни. Среди известных ролей Соломина — Хлестаков в «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе», Войницкий в «Дяде Ване», Сирано де Бержерак. В кино Соломина можно увидеть в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь» и других.