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Малый театр открыл мемориальный кабинет актера Юрия Соломина

Сегодня в 16:15
Фото: ТВЦ/Малый театр

Малый театр открыл мемориальный кабинет актера Юрия Соломина, скончавшегося в январе 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Открытие кабинета приурочили к 90-летнему юбилею артиста, который 35 лет руководил Малым театром. Посетить помещение можно будет во время экскурсий по театру, включающих также прогулку по Мемориальному и Новому Щепкинскому фойе.

В комнате Соломина представлены предметы, которые он использовал во время работы. Среди них — костюм из спектакля «Царь Федор Иоаннович», в котором актер исполнял главную роль после ухода из Малого Иннокентия Смоктуновского.

Экспозицию дополнили предметы, связанные с творчеством Соломина. В кабинете можно увидеть фотографии, открытки, нарисованные для актера режиссером Акирой Куросавой, письма, студенческий билет Соломина, его награды и текст его первой роли.

«Это абсолютно рабочее пространство. Это не какая‑то придуманная музейная экспозиция, это действительно место, где он проводил большую часть своей жизни, 5–6 дней в неделю. И мы постарались сохранить этот кабинет таким, каким он был», — отметила начальник музейно-информационного центра театра Татьяна Крупенникова.

После экскурсии по Малому театру гости смогут пообщаться с одним из людей, знавших Соломина, — с его коллегой или учеником.

Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер, худрук Малого театра с 1988 года. Он служил в театре как артист с 1957 года и до конца своей жизни. Среди известных ролей Соломина — Хлестаков в «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе», Войницкий в «Дяде Ване», Сирано де Бержерак. В кино Соломина можно увидеть в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь» и других.

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