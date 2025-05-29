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Мавзолей Ленина отреставрируют. Тело Ленина выносить не будут

Сегодня в 17:38
Фото: Агентство «Москва»

Мавзолей Ленина на Красной площади будет отреставрирован. Это следует из контракта на проведение противоаварийных и реставрационных работ, который Министерство культуры опубликовало на сайте госзакупок. На него обратило внимание РИА «Новости».

Реставрация обойдется ведомству в 19,6 млн рублей, она должна завершиться 27 августа 2026 года. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное. Однако часть конструкций (кирпичные стены малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения) признана аварийной. К основным повреждениям отнесены: смещение наружных облицовочных плит из природного камня, биопоражения стен и плит из‑за плохой вентиляции, подвижки каркаса (видны по разрывам маяков 2012–2013 гг.), шелушение краски.

В пресс-службе Минкультуры изданию «Подъем» подтвердили: тело Ленина не будут выносить на время реставрации.

«В этом нет необходимости, поскольку работы не затронут помещение главного зала. Планируется проведение работ в части технических и административных помещений мавзолея, требующих реставрации, а именно: гидроизоляция и инъектирование стен, устройство столярных заполнений и инженерных сетей, усиление ограждающих конструкций лестничных сходов», — пояснили в ведомстве.

Мавзолей общей площадью почти 3,2 тыс. кв. м (включая подземный этаж) является памятником-усыпальницей у Кремлевской стены. С 1924 года в нем хранится саркофаг с телом Владимира Ленина. Тело Иосифа Сталина находилось там с 1953 по 1961 год. С 1960 года мавзолей имеет статус памятника истории и культуры федерального значения.

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