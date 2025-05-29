Мавзолей Ленина отреставрируют. Тело Ленина выносить не будут

Мавзолей общей площадью почти 3,2 тыс. кв. м (включая подземный этаж) является памятником-усыпальницей у Кремлевской стены. С 1924 года в нем хранится саркофаг с телом Владимира Ленина. Тело Иосифа Сталина находилось там с 1953 по 1961 год. С 1960 года мавзолей имеет статус памятника истории и культуры федерального значения.