Джеки Чан получил черный пояс по карате

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и всемирный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто сумел передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза „Karate Kid“», — прокомментировал президент WKF Антонио Эспинос.