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Джеки Чан получил черный пояс по карате

Сегодня в 15:24
Фото: WKF

Гонконгский актер Джеки Чан, известный по фильмам «Час пик» и «Доспехи бога», получил черный пояс по карате. Об этом сообщили на сайте Всемирной федерации карате (WKF).

Чану вручили символ мастерства на премьере кинокартины «Каратэ-пацан: Легенды» в Нью-Йорке. Там же черный пояс получил актер Ральф Маккьо. Обоих артистов поздравил с получением поясов генсекретарь WKF Тошихиса Нагура.

В церемонии также принял участие участник Олимпиады и чемпион США по карате Томас Скотт. Торжественное вручение поясов состоялось в рамках сотрудничества WKF и создателей франшизы «Каратэ-пацан».

Оно подчеркнуло вклад, который кинематограф внес в популяризацию ценностей карате — дисциплины, уважения, чести, стойкости и единства.

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и всемирный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто сумел передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза „Karate Kid“», — прокомментировал президент WKF Антонио Эспинос.

«Каратэ-пацан: Легенды» вышел в мировой прокат 8 мая. Чан и Маккьо исполнили в фильме мастеров боевых искусств, которые помогают молодому вундеркинду Ли Фонгу (его сыграл Бен Ван) освоиться в Нью-Йорке и поучаствовать в турнире по карате. Режиссером ленты выступил Джонатан Энтуистл, сценаристом стал Роб Либер.

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