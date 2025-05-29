Сидни Суини выпустила мыло с водой из собственной ванны

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини выпустила лимитированную коллекцию мыла, созданного с использованием воды из ее собственной ванны.
Для этого актриса объединилась с косметическим брендом Dr. Squatch. Всего было выпущено 5000 кусков мыла.
Изделие описывается как «свежий аромат природы» с нотами сосны, пихты, мха и фирменным Bathwater Bliss от Сидни. При покупке мыла каждый покупатель получит сертификат, подтверждающий, что продукт действительно содержит «ванную воду Сидни».
Суини с иронией отнеслась к проекту: «Когда фанаты начинают просить воды из твоей ванны, у тебя два варианта: проигнорировать или… превратить ее в мыло».
Это не первое сотрудничество Суини с брендом: в 2023 году она стала лицом Dr. Squatch и снялась в рекламном ролике, в котором, сидя в пенной ванне, дерзко сказала в камеру: «Привет, грязные мальчишки, вас интересует мой гель для душа?»