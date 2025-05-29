Сидни Суини выпустила мыло с водой из собственной ванны

Это не первое сотрудничество Суини с брендом: в 2023 году она стала лицом Dr. Squatch и снялась в рекламном ролике, в котором, сидя в пенной ванне, дерзко сказала в камеру: «Привет, грязные мальчишки, вас интересует мой гель для душа?»