Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставят на аукцион

Сегодня / 15:15
Дублерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за несогласованной сцены с изнасилованием в «Горизонтах»
Сегодня / 15:12
Бизнесмен, коллекционер, мизантроп: Okko закончил съемки сериала «Слепой» с Иваном Охлобыстиным
Сегодня / 14:41
«Теперь у нас реальное убийство. Восхитительно, да?»: вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам»
Сегодня / 14:38
EA закрыла студию Cliffhanger и отменила игру по «Черной Пантере»
Сегодня / 14:24
Тэрон Эджертон в трейлере сериала «Дым» от Apple TV+
Сегодня / 14:13
После iOS 18 выйдет сразу iOS 26
Сегодня / 14:06
Дженна Ортега: «После съемок в „Уэнсдей“ я была очень несчастна»
Сегодня / 13:54
Крис Хемсворт поблагодарил фанатов Marvel за возможность быть Тором
Сегодня / 13:50
В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo
Сегодня / 13:11
В Совете Федерации призвали запретить игрушки Labubu
Сегодня / 13:01
«Одна ошибка — и нам конец»: вышел трейлер «Последнего отсчета» c Дженсеном Эклсом
Сегодня / 12:39
В Нижегородском кремле открылся ресторан «Волконский» с собственной пекарней
Сегодня / 12:32
OG Buda отменил концерт в Минске из‑за приступа панкреатита
Сегодня / 12:17
Сабрина Карпентер может сыграть главную роль в «Мамма Миа!-3»
Сегодня / 12:01
«Союзмультфильм» снимет кроссовер «Битвы экстрасенсов» и «Приключений Пети и Волка»
Сегодня / 11:22
Авторы «Пингвина» размышляют над продолжением и сериалом о других соперниках Бэтмена
Сегодня / 11:00
В Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде
Сегодня / 10:41
Джеки Чан считает, что провал «Часа пик-3» случился из‑за слишком большого бюджета и долгих съемок
Сегодня / 10:24
Китайского парапланериста затянуло на высоту Эвереста ― он чудом выжил и прославился в сети
Сегодня / 10:00
Российского ученого Ксению Петрову, которую в США обвиняют в контрабанде, выпустят под залог
Сегодня / 08:47
В Египте нашли гробницы эпохи Нового царства
Сегодня / 08:38
Сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию предпродакшена
Сегодня / 08:19
Okko выпустит документалку про крупнейшую ОПГ России
Сегодня / 07:55
Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами
Сегодня / 07:13
Хейли Бибер продает бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов
Сегодня / 06:13
Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа
Обновлено сегодня в 05:31
Илон Маск сказал, что сделка xAI с Telegram не подписана
Сегодня / 23:01
Умер гитарист Рик Дерринджер

Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставят на аукцион

Сегодня в 15:06
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

В память о режиссере Дэвиде Линче аукционный дом Julien’s Auctions совместно с Turner Classic Movies организует распродажу более 400 его личных вещей. Об этом сообщает Variety.

Торги под названием «The David Lynch Collection» пройдут 18 июня на площадке аукциона в Калифорнии и онлайн. В коллекции есть предметы, которые использовали в проектах «Твин Пикс», «Голова-ластик», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и «Человек-слон». На аукционе можно будет приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча.

«Это историческая коллекция, отражающая уникальное художественное видение Линча, его страсти и вклад в искусство», — прокомментировала представительница Julien’s Auctions Кэтрин Уильямсон.

Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года постановщик рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Дочь Дэвида Линча, Дженнифер Линч, в апреле опубликовала фото с текстом его эпитафии. На плите размещена фраза «Night Blooming Jasmine» («Ночной цветущий жасмин»). Что она означает, Дженнифер Линч не рассказала.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами