Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставят на аукцион

Торги под названием «The David Lynch Collection» пройдут 18 июня на площадке аукциона в Калифорнии и онлайн. В коллекции есть предметы, которые использовали в проектах «Твин Пикс», «Голова-ластик», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и «Человек-слон». На аукционе можно будет приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча.