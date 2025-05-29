Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставят на аукцион

В память о режиссере Дэвиде Линче аукционный дом Julien’s Auctions совместно с Turner Classic Movies организует распродажу более 400 его личных вещей. Об этом сообщает Variety.
Торги под названием «The David Lynch Collection» пройдут 18 июня на площадке аукциона в Калифорнии и онлайн. В коллекции есть предметы, которые использовали в проектах «Твин Пикс», «Голова-ластик», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и «Человек-слон». На аукционе можно будет приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча.
«Это историческая коллекция, отражающая уникальное художественное видение Линча, его страсти и вклад в искусство», — прокомментировала представительница Julien’s Auctions Кэтрин Уильямсон.
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года постановщик рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Дочь Дэвида Линча, Дженнифер Линч, в апреле опубликовала фото с текстом его эпитафии. На плите размещена фраза «Night Blooming Jasmine» («Ночной цветущий жасмин»). Что она означает, Дженнифер Линч не рассказала.