Дублерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за несогласованной сцены с изнасилованием в «Горизонтах»

Сегодня / 15:12
Бизнесмен, коллекционер, мизантроп: Okko закончил съемки сериала «Слепой» с Иваном Охлобыстиным
Сегодня / 15:06
Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставят на аукцион
Сегодня / 14:41
«Теперь у нас реальное убийство. Восхитительно, да?»: вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам»
Сегодня / 14:38
EA закрыла студию Cliffhanger и отменила игру по «Черной Пантере»
Сегодня / 14:24
Тэрон Эджертон в трейлере сериала «Дым» от Apple TV+
Сегодня / 14:13
После iOS 18 выйдет сразу iOS 26
Сегодня / 14:06
Дженна Ортега: «После съемок в „Уэнсдей“ я была очень несчастна»
Сегодня / 13:54
Крис Хемсворт поблагодарил фанатов Marvel за возможность быть Тором
Сегодня / 13:50
В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo
Сегодня / 13:11
В Совете Федерации призвали запретить игрушки Labubu
Сегодня / 13:01
«Одна ошибка — и нам конец»: вышел трейлер «Последнего отсчета» c Дженсеном Эклсом
Сегодня / 12:39
В Нижегородском кремле открылся ресторан «Волконский» с собственной пекарней
Сегодня / 12:32
OG Buda отменил концерт в Минске из‑за приступа панкреатита
Сегодня / 12:17
Сабрина Карпентер может сыграть главную роль в «Мамма Миа!-3»
Сегодня / 12:01
«Союзмультфильм» снимет кроссовер «Битвы экстрасенсов» и «Приключений Пети и Волка»
Сегодня / 11:22
Авторы «Пингвина» размышляют над продолжением и сериалом о других соперниках Бэтмена
Сегодня / 11:00
В Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде
Сегодня / 10:41
Джеки Чан считает, что провал «Часа пик-3» случился из‑за слишком большого бюджета и долгих съемок
Сегодня / 10:24
Китайского парапланериста затянуло на высоту Эвереста ― он чудом выжил и прославился в сети
Сегодня / 10:00
Российского ученого Ксению Петрову, которую в США обвиняют в контрабанде, выпустят под залог
Сегодня / 08:47
В Египте нашли гробницы эпохи Нового царства
Сегодня / 08:38
Сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию предпродакшена
Сегодня / 08:19
Okko выпустит документалку про крупнейшую ОПГ России
Сегодня / 07:55
Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами
Сегодня / 07:13
Хейли Бибер продает бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов
Сегодня / 06:13
Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа
Обновлено сегодня в 05:31
Илон Маск сказал, что сделка xAI с Telegram не подписана
Сегодня / 23:01
Умер гитарист Рик Дерринджер

Дублерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за несогласованной сцены с изнасилованием в «Горизонтах»

Сегодня в 15:15
Фото: MTV Entertainment Studios

Каскадерша Девин ЛаБелла подала в суд на Кевина Костнера из‑за незапланированной сцены изнасилования, снятой режиссером.

ЛаБелла заявила, что во время съемок фильма «Горизонты: Часть вторая» в 2023 году ей пришлось участвовать в неожиданной и несогласованной сцене изнасилования. По её словам, сцена была добавлена Костнером без предупреждения, согласия и присутствия необходимых специалистов.

ЛаБелла была нанята по соглашению с Гильдией киноактеров США (SAG) в качестве дублерши Хант «во время съемок постельных сцен». Ее контракт не допускал «никаких просьб о съемках в обнаженном виде или имитации секса в последнюю минуту».

Продюсеры должны были обязаны уведомить ее об этом за 48 часов и получить разрешение перед съемками таких сцен, а также обеспечить постоянное присутствие координатора интимных сцен. По словам дублерши, Костнер внезапно добавил сцену сексуального насилия, где актер Роджер Айвенс должен был грубо имитировать нападение на героиню, которую играет Хант.

В иске говорится, что ЛаБелла никогда не давала согласия на эту сцену и что это была открытая площадка, то есть «любой» мог зайти и «посмотреть, как снимается сцена». Она также утверждает, что не знала, когда началась или закончилась сцена, потому что Костнер не объявлял «съемку» или «конец», и что на площадке не было координаторов трюков или интимных сцен.

В ответ адвокат Костнера Марти Сингер назвал обвинения «абсолютно ложными» и обвинил ЛаБеллу в попытке «шантажировать» его клиента. По его словам, она якобы одобрила сцену, показав «большой палец вверх» после репетиции.

Первая часть «Горизонтов» вышла летом 2024 года и получила смешанные отзывы. Выход второй части, намеченный на август, был отложен после слабого старта первой картины в прокате.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами