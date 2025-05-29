Дублерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за несогласованной сцены с изнасилованием в «Горизонтах»

Каскадерша Девин ЛаБелла подала в суд на Кевина Костнера из‑за незапланированной сцены изнасилования, снятой режиссером.
ЛаБелла заявила, что во время съемок фильма «Горизонты: Часть вторая» в 2023 году ей пришлось участвовать в неожиданной и несогласованной сцене изнасилования. По её словам, сцена была добавлена Костнером без предупреждения, согласия и присутствия необходимых специалистов.
ЛаБелла была нанята по соглашению с Гильдией киноактеров США (SAG) в качестве дублерши Хант «во время съемок постельных сцен». Ее контракт не допускал «никаких просьб о съемках в обнаженном виде или имитации секса в последнюю минуту».
Продюсеры должны были обязаны уведомить ее об этом за 48 часов и получить разрешение перед съемками таких сцен, а также обеспечить постоянное присутствие координатора интимных сцен. По словам дублерши, Костнер внезапно добавил сцену сексуального насилия, где актер Роджер Айвенс должен был грубо имитировать нападение на героиню, которую играет Хант.
В иске говорится, что ЛаБелла никогда не давала согласия на эту сцену и что это была открытая площадка, то есть «любой» мог зайти и «посмотреть, как снимается сцена». Она также утверждает, что не знала, когда началась или закончилась сцена, потому что Костнер не объявлял «съемку» или «конец», и что на площадке не было координаторов трюков или интимных сцен.
В ответ адвокат Костнера Марти Сингер назвал обвинения «абсолютно ложными» и обвинил ЛаБеллу в попытке «шантажировать» его клиента. По его словам, она якобы одобрила сцену, показав «большой палец вверх» после репетиции.
Первая часть «Горизонтов» вышла летом 2024 года и получила смешанные отзывы. Выход второй части, намеченный на август, был отложен после слабого старта первой картины в прокате.