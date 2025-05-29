Дублерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за несогласованной сцены с изнасилованием в «Горизонтах»

В иске говорится, что ЛаБелла никогда не давала согласия на эту сцену и что это была открытая площадка, то есть «любой» мог зайти и «посмотреть, как снимается сцена». Она также утверждает, что не знала, когда началась или закончилась сцена, потому что Костнер не объявлял «съемку» или «конец», и что на площадке не было координаторов трюков или интимных сцен.