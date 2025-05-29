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«Теперь у нас реальное убийство. Восхитительно, да?»: вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам»

Сегодня в 14:41
Кадр: Netflix

Netflix показал трейлер детективного сериала «Клуб убийств по четвергам». Экранизация романа Ричарда Османа с Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в главных ролях появится на платформе 28 августа.

В центре сюжета проекта — четверка пенсионеров с уникальным профессиональным опытом, которую объединил праздный интерес к старым преступлениям. Когда на пороге их дома престарелых происходит настоящее убийство, их развлечение превращается в настоящее расследование. Команду составили бывшая разведчица Элизабет, профсоюзный активист Рон, психиатр Ибрагим и медсестра Джойс.

Вместе с Броснаном и Миррен на экране появятся Бен Кингсли («Остров проклятых») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Кроме них в сериале заявлены камео Дэвида Теннанта, Джонатана Прайса, Наоми Аки («Микки 17»), Тома Эллиса («Люцифер»), Джеффа Белла («Гангстерленд»), Дэниэла Мейса («Благие знамения»), Генри Ллойда-Хьюза («Убивая Еву») и других заметных британских актеров.

Режиссером проекта выступил Крис Коламбус, работавший над «Гарри Поттером» и «Один дома».

Оригинальный роман Османа стал самой продаваемой книгой 2020-х в Великобритании. Книга получила три сиквелами: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «Невозможное состояние».

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