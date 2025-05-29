«Теперь у нас реальное убийство. Восхитительно, да?»: вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам»

Оригинальный роман Османа стал самой продаваемой книгой 2020-х в Великобритании. Книга получила три сиквелами: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «Невозможное состояние».