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EA закрыла студию Cliffhanger и отменила игру по «Черной Пантере»

Сегодня в 14:38
Фото: Marvel Studios

Electronic Arts закрыла студию Cliffhanger Games и отменила разработку игры по мотивам «Черной Пантеры» от Disney и Marvel. Об этом сообщает Variety.

Такое решение компания приняла в рамках масштабной реструктуризации, из‑за которой также были уволены сотрудники из мобильных и центральных подразделений EA.

В EA заявили, что стараются помочь уволенным сотрудникам найти новые роли внутри компании. Variety пишет, что несмотря на то, что точное количество сокращений не раскрывается, оно меньше, чем в апреле, когда компания уволила около 300 человек и отменила новый проект во вселенной Titanfall.

Президент EA Entertainment Лора Мейл объяснила происходящее стремлением «сосредоточить творческие усилия на самых перспективных направлениях». Теперь компания делает ставку на крупные франшизы вроде EA Sports, The Sims, Battlefield, Apex Legends и грядущей Skate, отказываясь от лицензированных игр.

Игра о Черной Пантере была анонсирована в 2023 году, но с тех пор о ней было известно мало подробностей. СМИ писали, что планировался одиночный приключенческий экшн с открытым миром.

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Теги:
Walt Disney
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