EA закрыла студию Cliffhanger и отменила игру по «Черной Пантере»

В EA заявили, что стараются помочь уволенным сотрудникам найти новые роли внутри компании. Variety пишет, что несмотря на то, что точное количество сокращений не раскрывается, оно меньше, чем в апреле, когда компания уволила около 300 человек и отменила новый проект во вселенной Titanfall.