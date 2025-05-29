После iOS 18 выйдет сразу iOS 26

Apple изменит подход к обозначению своих операционных систем, сообщают источники Bloomberg.
Следующие операционные системы Apple будут идентифицироваться по году, а не по номеру версии, поэтому за iOS 18 последует iOS 26. Другие обновленные ОС компании будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Нововведение должно упростить идентификацию систем для пользователей.
По данным журналистов, компания объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков 9 июня. Представитель компании отказался комментировать информацию Bloomberg.
Как отмечает агентство, к похожим стратегиям нейминга прибегали и в других компаниях. Samsung в 2020 году переименовала свой флагманский телефон линейки Galaxy S в честь года его выпуска, перейдя к Galaxy S20 после Galaxy S10. Компания Microsoft в 1995 году начала называть свои операционные системы по году их выпуска: Windows 95, Windows 98 и Windows 2000.
Bloomberg сообщало, что Apple планирует использовать технологию искусственного интеллекта для увеличения времени автономной работы iPhone. Компания хочет внедрить инструмент управления аккумулятором на базе ИИ в следующей iOS, утверждало издание.