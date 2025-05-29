После iOS 18 выйдет сразу iOS 26

Как отмечает агентство, к похожим стратегиям нейминга прибегали и в других компаниях. Samsung в 2020 году переименовала свой флагманский телефон линейки Galaxy S в честь года его выпуска, перейдя к Galaxy S20 после Galaxy S10. Компания Microsoft в 1995 году начала называть свои операционные системы по году их выпуска: Windows 95, Windows 98 и Windows 2000.