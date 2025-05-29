Дженна Ортега: «После съемок в „Уэнсдей“ я была очень несчастна»

Дженна Ортега пожалела о том, что согласилась на съемки в «Уэнсдей». Об этом актриса рассказала в интервью Harper’s Bazaar.
Как отметила актриса, оглушительный успех сериала столкнул с тысячами зрителей в соцсетях, которые следили за каждым шагом молодой актрисы.
«Честно говоря, после шоу, когда я пыталась во всём разобраться, я была несчастным человеком. Из‑за давления, внимания — как человеку довольно интровертному, мне было так тяжело и страшно». — поделилась звезда сериала.
На пике популярности Ортега чувствовала себя «невероятно непонятой»: «Мне кажется, издеваться над людьми в сети сейчас очень популярно. Прочитать десятки выдуманных слухов в себе было невероятно поучительно».
Она назвала успех «Уэнсдей» палкой о двух концах. Плюсы — она получила навыки игры на виолончели и поменяла вкус: «Я определённо чувствую, что мой вкус стали более готическим, чем в юности. Меня всегда привлекали тёмные вещи, но я была ребёнком Disney, где нет ничего кроме пузыриков, доброты и приторной сладости».
Главным минусом артистка выделила амплуа: «Я еще годами буду играть школьницу в сериале. Но я уже молодая женщина». Ортега поняла, что из‑за роли Уэнсдей индустрия будет предлагать ей много аналогичных ролей, поэтому после первого сезона согласилась на несколько разноплановых фильмов вроде «Смерти единорога» от A24 и «Последнего завтра» с The Weeknd.
«Я как будто застряла в школьной форме. В этом есть что‑то очень снисходительное. Плюс, когда ты невысокого роста, люди буквально смотрят свысока… Если девушки не остаются в том образе, каким их впервые узнали, все говорят: „О, что‑то не так. Она изменилась. Она продала душу“. Но на самом деле таких женщин видят в самые переломные моменты их жизни; они экспериментируют, потому что так и надо» — заключила Ортега.