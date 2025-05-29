Дженна Ортега: «После съемок в „Уэнсдей“ я была очень несчастна»

«Я как будто застряла в школьной форме. В этом есть что‑то очень снисходительное. Плюс, когда ты невысокого роста, люди буквально смотрят свысока… Если девушки не остаются в том образе, каким их впервые узнали, все говорят: „О, что‑то не так. Она изменилась. Она продала душу“. Но на самом деле таких женщин видят в самые переломные моменты их жизни; они экспериментируют, потому что так и надо» — заключила Ортега.