Тэрон Эджертон в трейлере сериала «Дым» от Apple TV+

В актерский состав также вошли Рэйф Сполл, Нтаре Гума Мбахо Мвайн, Ханна Эмили Андерсон, Анна Кламски, Адина Портер, Грег Киннир и Джон Легуизамо. Эджертон не только исполнил главную роль, но и выступил исполнительным продюсером.