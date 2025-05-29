Тэрон Эджертон в трейлере сериала «Дым» от Apple TV+

Apple TV+ представил трейлер криминального сериала «Дым» (Smoke) с Тэроном Эджертоном в главной роли. Премьера сериала состоится 27 июня.
Проект вдохновлен реальными событиями. В центре сюжета — следователь по поджогам Дейв Гудсен (Эджертон), который неохотно объединяется с полицейским детективом Мишель Калдерон (Джерни Смоллетт), чтобы остановить опасных поджигателей.
В актерский состав также вошли Рэйф Сполл, Нтаре Гума Мбахо Мвайн, Ханна Эмили Андерсон, Анна Кламски, Адина Портер, Грег Киннир и Джон Легуизамо. Эджертон не только исполнил главную роль, но и выступил исполнительным продюсером.
Режиссерами сериала стали Карри Скогланд, Джо Чаппелл и Джим МакКей. Автор сценария — писатель Деннис Лихэйн. Заглавную музыкальную тему написал и исполнил лидер Radiohead Том Йорк.