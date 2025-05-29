В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo

Нидерландское управление по контролю за продуктами питания (NVWA) объявило о срочном отзыве конфет Happy Cola F!ZZ от производителя Haribo. В них обнаружили следы каннабиса, сообщает телеканал Hart van Nederland.
Пока речь идет о трех упаковках конфет, но в целях предосторожности Haribo отзывает всю партию, которая может быть связана с инцидентом. Масштаб загрязнения конфет каннабисом пока неясен. Как наркотическое вещество попало в сладости, тоже остается загадкой.
Проверку начали после того, как члены одной семьи почувствовали недомогание, съев Haribo Happy Cola, и обратились в полицию. NVWA участвует в расследовании и отмечает, что дело выходит за рамки обычных жалоб на здоровье.
Haribo призвало не употреблять килограммовые упаковки конфет Happy Cola F!ZZ с производственным кодом L341-4002307906 и сроком годности до января 2026 года. Компания просит возвращать такие пачки напрямую им для получения компенсации. В Haribo утверждают, что конфеты из упаковок с другими кодами можно есть без опасений.
В прошлом году в Австралии отозвали два вида жевательных конфет Uncle Frog’s с грибами после нескольких госпитализаций потребителей. У пострадавших наблюдались галлюцинации, судороги, потеря сознания и тошнота.