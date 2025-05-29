В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo

Haribo призвало не употреблять килограммовые упаковки конфет Happy Cola F!ZZ с производственным кодом L341-4002307906 и сроком годности до января 2026 года. Компания просит возвращать такие пачки напрямую им для получения компенсации. В Haribo утверждают, что конфеты из упаковок с другими кодами можно есть без опасений.