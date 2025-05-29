В Совете Федерации призвали запретить игрушки Labubu

Сенатор и зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала запретить продажу игрушек Labubu в России.
Изданию «Абзац» она сказала, что фигурки Labubu могут причинить вред детской психике. «Игрушки, которые выглядят как монстры, которые не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха», — сказала она.
Алтабаева добавила, что Роспотребнадзор и Рособрнадзор должны обратить внимание на эту тему. «И у нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — считает сенатор.
Labubu — это брелок в форме магического существа. Персонаж придумал гонконгский художник Касин Люн, когда в 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его для коллаборации.
Игрушка стала новым трендом этой весной. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж Labubu превысил 2,5 млн руб. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп и чем можно обвесить сумку, кроме Labubu.