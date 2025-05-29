Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил трейлер «Последнего отсчета». Показ триллера с Дженсеном Эклсом начнетcя с 25 июня.
В центре сюжета — детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичем, которого включают в элитную группу вместе с агентами других органов безопасности для предотвращения крупномасштабного теракта. Команда занимается расследованием убийства высокопоставленного силовика и выходит на жуткий и масштабный заговор, ведущий к катастрофе в американском мегаполисе.
Трейлер обещает погони по улицам Города ангелов, перестрелки с бандитами и шпионскую миссию.
Кроме Эклса, актерский состав пополнили Эрик Дейн («Эйфория»), Джессика Камачо («Хранители»), Вайолетт Бин («Правда или действие»), Эллиот Найт («Цвет из иных миров») и Ули Латукефу («Максин XXX»).
Шоураннером проекта выступил Дерек Хаас, работавший над лентами «Двойной форсаж», «Особо опасен» и «Поезд на Юму».
Кроме этого проекта, Эклс появится в финальном сезоне «Пацанов». В сериале он участвует вместе с другой звездой «Сверхъестественного» — Мишей Коллинзом.
Также актер сыграет Солдатика в приквеле супергеройского сериала — «Восходе „Воут“». Ая Кэш тоже вернется в роли Штормфронт.