В центре сюжета — детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичем, которого включают в элитную группу вместе с агентами других органов безопасности для предотвращения крупномасштабного теракта. Команда занимается расследованием убийства высокопоставленного силовика и выходит на жуткий и масштабный заговор, ведущий к катастрофе в американском мегаполисе.