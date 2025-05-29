OG Buda отменил концерт в Минске из‑за приступа панкреатита

Рэпер OG Buda отменил из‑за болезни концерт, который должен был пройти 29 мая в минском клубе Falcon Club. Музыкант сообщил в своем телеграм-канале, что у него «жесткий приступ» панкреатита.
В интервью ютуб-шоу «Вписка» в 2024-м году OG Buda рассказывал о проблемах со здоровьем: «У меня панкреатит — а я пью кофе, перед сном ем „доритос“. Сейчас у меня как раз период, когда меня никто не кормит. Бургер из „Farша“ на днях съел, потом валялся с болью, хотя мне вообще нельзя. Есть у меня что‑то такое: в плане здоровья я больше о других забочусь, чем о себе».
В 2021 году рэпер из‑за проблем с желудком попал в реанимацию. На интервью «Вписке» он сказал, что в реанимацию его брать отказывались, поскольку приняли за «умирающего героинового нарка»: «Сразу зеленеешь, выпрямиться не можешь, тяжело дышать и бесконечно блюешь».