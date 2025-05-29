OG Buda отменил концерт в Минске из‑за приступа панкреатита

В интервью ютуб-шоу «Вписка» в 2024-м году OG Buda рассказывал о проблемах со здоровьем: «У меня панкреатит — а я пью кофе, перед сном ем „доритос“. Сейчас у меня как раз период, когда меня никто не кормит. Бургер из „Farша“ на днях съел, потом валялся с болью, хотя мне вообще нельзя. Есть у меня что‑то такое: в плане здоровья я больше о других забочусь, чем о себе».