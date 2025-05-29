Крис Хемсворт поблагодарил фанатов Marvel за возможность быть Тором

Крис Хемсворт поблагодарил фанатов Marvel за поддержку его в роли Тора. Актер опубликовал видео с кадрами из разных фильмов вселенной, где он играл бога грома.
«Играть Тора было одной из величайших почестей в моей жизни. Последние 15 лет я держал Мьёльнир, а затем Штормбрейкер как Бог Грома, но что сделало это по-настоящему особенным… так это то, что я делился этим со всеми вами.
Ваша страсть, ваши аплодисменты и ваша любовь к этому персонажу значили для меня всё… Спасибо за то, что сделали мое путешествие по MCU незабываемым. Следующий шаг — „Судный день“!» — написал он под видео.
В «Судном дне» Хемсворта ждет масштабное воссоединение со звездами прошлых и новых проектов — в фильме появятся Роберт Дауни-младший (в образе Доктора Дума), Фантастическая четверка, Локи, Шан-Чи и герои из вселенной Людей Икс студии Fox.
Проект обещает стать самым амбициозным в истории Marvel. Съёмками вновь занимаются братья Руссо, а премьера фильма намечена на декабрь 2026 года.