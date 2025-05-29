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«Союзмультфильм» снимет кроссовер «Битвы экстрасенсов» и «Приключений Пети и Волка»

Сегодня в 12:01
Иллюстрация: «Союзмультфильм»

«Союзмульфильм» выпустит мультик, где скрестит «Битву экстрасенсов» и «Приключения Пети и Волка». Проект станет традиционным новогодним спецвыпуском студии, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет расскажет о петербургском школьнике, который вместе с серым другом будет проверять способности кандидата в прорицатели. Самозваный экстрасенс уверяет, что может видеть будущее, но вскоре выясняется, что он просто шарлатан, стремящийся к славе.

«Союзмультфильм» планирует заняться проектом с телеканалами «2×2» и ТНТ. В прошлый раз к Новому году студия подготовила специальный эпизод «Умки».

© «Союзмульфильм»

«Битва экстрасенсов» ― антинаучное шоу на ТНТ с заранее прописанным сценарием. Его участников, которые изображают сверхспособности, часто обвиняют в шарлатанстве. Попытки отдельных участников пройти независимые испытания и получить премию Гудини заканчивались провалом. В 2020 году ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от съемок, обвинив в том, что он брал взятки за подсказки на разных этапах игры.

Недавно ТНТ анонсировал телефильм «Чебубу и другие приключения Шурика», который тоже покажут в новогоднюю ночь. Вскоре гендиректор телеканала Тина Канделаки сказала, что Чебубу ― смесь Чебурашки и вирусных игрушек Labubu ― уберут из картины. Она сослалась на мнение коллег из «Союзмульфильма», которым принадлежат права на Чебурашку.

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