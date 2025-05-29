«Союзмультфильм» снимет кроссовер «Битвы экстрасенсов» и «Приключений Пети и Волка»

Сюжет расскажет о петербургском школьнике, который вместе с серым другом будет проверять способности кандидата в прорицатели. Самозваный экстрасенс уверяет, что может видеть будущее, но вскоре выясняется, что он просто шарлатан, стремящийся к славе.