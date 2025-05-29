Авторы «Пингвина» размышляют над продолжением и сериалом о других соперниках Бэтмена

Создатели «Пингвина» размышляют над вторым сезоном. Об этом шоураннер сериала Лорен ЛеФранк рассказала Deadline.
Отвечая на вопрос о втором сезоне, ЛеФранк намекнула: «Что касается продолжения с Колином (Фарреллом), это зависит от того, найдем ли мы историю богаче, чем то, что мы уже сделали».
Сценаристка подтвердила, что проект изначально был задуман как мини-фильм и в пока единственном сезоне она «полностью завершила всю арку». Однако сейчас продюсер «изучает возможность» продолжения.
По поводу других спин-оффов во вселенной «Бэтмена» ЛеФранк добавила: «Мы на ранних стадиях».
ЛеФранк, ранее работавшая над «Агентами Щ.И.Т.», подчеркнула, что в работе над «Пингвином» сильнее всего хотела избежать клише гангстерского жанра: «Я никогда раньше не писала криминальные драмы. Я знала, что хочу изменить устоявшиеся каноны».
Ей импонировала человечность Освальда Кобба: «Мне нравилось, что Оз был просто человеком».
Особое внимание шоураннер уделила раскрытию персонажа Софии Фальконе (Кристин Милиоти) и дала ей новую интерпретацию: «Я чувствовала, что некоторым женским персонажам не хватало той глубины, что была у мужских, и поэтому сделала свой вариант истории о Палаче [из комикса „Бэтмен: Темная победа“]. [В оригинале София] убивала полицейских. Я хотела отдать дань комиксам, но хотела адаптировать их напрямую».
Вдохновением для образа Софии стала сестра президента США Джона Кеннеди Розмари: «Розмари Кеннеди была большим вдохновением для моей Софии Фальконе. Ее тоже против воли отправили в психиатрическую лечебницу, ей провели лоботомию. Мы так и не услышали ее историю».
О том, что «Пингвин» может получить продолжение, ранее рассказывал режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз.
Впрочем, трудностью станет убедить Колина Фаррелла вернуться к роли с тяжелым гримом. Актер признавался, что не горит желанием вновь сыграть криминального босса, но это может изменить интересный сценарий.