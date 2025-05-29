В Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде

Кингисеппский городской суд 27 мая заключил под стражу гражданина Франции, который незаконно пересек российскую границу на сапборде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.
Мужчину остановили сотрудники пограничного управления ФСБ России 19 мая, обвинив в незаконном пересечении госграницы, проходящей по Нарвскому водохранилищу.
Европеец рассказал о желании переехать в Россию на постоянное место жительства. По словам иностранца, он «дедуктивным методом» выяснил, что его мать, которую он считает приемной, родом из России, и захотел найти ее родственников. Во время допроса задержанный добавил, что ранее лечился в психиатрической больнице.
«Суд учел, что европеец не имеет на территории РФ постоянного места жительства, поэтому может скрыться от дознания и суда. Данное обстоятельство послужило основанием для избрания иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.