В Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде

Европеец рассказал о желании переехать в Россию на постоянное место жительства. По словам иностранца, он «дедуктивным методом» выяснил, что его мать, которую он считает приемной, родом из России, и захотел найти ее родственников. Во время допроса задержанный добавил, что ранее лечился в психиатрической больнице.