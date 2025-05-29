Джеки Чан считает, что провал «Часа пик-3» случился из‑за слишком большого бюджета и долгих съемок

Раздутый бюджет и долгие съемки стали причинами провала «Часа пик-3», считает Джеки Чан. Об этом легендарный актер рассказал в интервью Buzzfeed.
В беседе с журналистами он составил рейтинг трилогии комедийных боевиков и назвал оригинальный фильм наиболее любимым.
«Первая часть [лучше всех]. У нас было мало денег и мало времени, мы снимали его в режиме „Делай, делай, делай, делай!“», — вспомнил китайская звезда.
«Во втором у нас уже было много денег и много времени. А вот в третьем денег было слишком много, и времени было слишком много. Слишком много денег — это нехорошо», — добавил Чан.
Оценка Чана совпадает с коммерческими результатами. «Час пик» был снят за 35 миллионов долларов и собрал 244 миллиона по миру в 1998 году. Сиквел 2001 года с бюджетом в 90 миллионов заработал 347 миллионов. Третья лента в 2007 году при бюджете в 140 миллионов принесла в кинотеатры лишь 258 миллионов.
Отзывы кинокритиков также становились негативнее с каждой новой частью: рейтинг первой картины на Rotten Tomatoes составляет 62% «свежести», а продолжения получили 51% и 17% соответственно.
В декабре 2022 года Чан говорил о планах поставить «Час пик-4». По его словам, у фильма уже был сценарий, и актер хотел обсудить его с неназванным режиссером. Впрочем, история не получила развития.
Сейчас гонгконгская звезда готовится к релизу «Карате-пацан: Легенда». В этом фильме артист вернулся к роли учителя карате мистера Хана, в этот раз он нашел нового талантливого ученика (его сыграл Бен Ван), а впереди пару ждет встреча с Дэниелом Ларуссо (Ральф Маккьо вновь исполнил эту роль) из оригинальной картины 1984 года и сериала «Кобра Кай».